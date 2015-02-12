Декларация "нормандской четверки" в поддержку Минских договоренностей (текст)

Об этом говорится в декларации президентов Украины, РФ, Французской Республики и канцлера ФРГ в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятой 12 февраля 2015 года.

Текст заявления обнародован на сайте Президента Украины.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Французской Республики Франсуа Олланд и Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подтверждают полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Они твердо убеждены в том, что нет альтернативы исключительно мирному пути урегулирования. Они полны решимости принять всех возможных индивидуальных и совместных мер с этой целью.

На этом фоне лидеры поддерживают Комплекс мер по имплементации Минских договоренностей, одобренных и подписанных 12 февраля 2015 года всеми подписантами Минского Протокола от 5 сентября 2014 года и Минского Меморандума от 19 сентября 2014 года. Лидеры будут делать свой вклад в этот процесс и использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать имплементации этого Комплекса мероприятий.

Германия и Франция будут оказывать техническую помощь с целью восстановления сегмента банковской системы в районах, охваченных конфликтом, путем возможного создания международного механизма по содействию социальным выплатам.

Читайте такжеКонтроль на границе с РФ возможен после выборов на оккупированном Донбассе в 2015 году - документЛидеры убеждены, что улучшенное сотрудничество между ЕС, Украиной и Россией будет способствовать урегулированию кризиса. С этой целью они поддерживают продолжение трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией по энергетическим вопросам, чтобы достичь следующих этапов в дополнение к зимнему газовому пакету.

Они также поддерживают трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией с целью выработки практических ответов на озабоченность России по поводу имплементации Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Лидеры сохраняют приверженность видению единого гуманитарного и экономического пространства от Атлантического до Тихого океана на основе полного уважения международного права и принципов ОБСЕ. С этой целью они соглашаются создать надзорный механизм в Нормандском формате, который будет собираться на регулярной основе, в принципе на уровне старших должностных лиц министерств иностранных дел", - говорится в документе.