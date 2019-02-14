Дело Гандзюк: сегодня продолжится заседание суда по избранию меры пресечения Мангеру

Около полуночи адвокаты председателя Херсонского облсовета, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, заявили, что очень устали и попросили у судьи о перерыве.

Уже два дня подряд суд не может определиться с мерой пресечения для председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, заседание продолжится сегодня в 10:30.

Как сообщил корреспондент УНИАН, после того, как суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов об отводе прокуроров, стороны заседания еще некоторое время занимались изучением протоколов допроса подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Около полуночи адвокаты заявили, что очень устали, и попросили у судьи о перерыве.

Председательствующий судья удовлетворил просьбу стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 10:30 14 февраля.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

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4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря, по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК "Теракт", это преступление подследствено СБУ.