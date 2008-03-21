Ющенко назвал главную угрозу национальной безопасности Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что другие государства проводят в Украине «информационно-психологические кампании».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что главной угрозой национальной безопасности Украины является информационная экспансия иностранных государств. Он подчеркнул на большом присутствии в отечественном информационном просторанстве иностранных телекомпаний, радиостанций, печатных СМИ и интернет-изданий.

«Благодаря этому, в информационном пространстве Украины, по сути, проводятся информационные психологические кампании по тем или другим вопросам, чтобы дезинформировать общество или проводить кампании не в интересах нашей страны», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это касается как темы национального единства, территориальной целостности, языкового вопроса, вопросов культуры, религии, а также евроатлантических стремлений Украины.

«Существует несколько центров, существует колоссальная система телерадиостанций, других изданий, работающих не на интересы Украины, проводя политику других государств», - сказал Президент.

По мнению главы государства, из-за этого в Украине создаются «регионы неуправляемой нестабильности», формируется социальное напряжение.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это является серьезным вызовом для Украины.

По словам Президента, он с обидой говорит о том, что в сфере печатных СМИ у нас даже нет государственного органа, который бы проводил государственную политику.

«Возникает логический вопрос: мы представляем суверенное государство, у которого есть суверенность, информационные интересы, или мы будем жить продуктами других стран», - спросил Президент.