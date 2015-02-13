Китай планирует создать совместную туристическую зону с КНДР и Россией

Чиновники разрабатывают модель управления туристической зоной, которая будет включать Китай, Россию и Северную Корею. Посетителям не будет нужна виза, а торговля там будет беспошлинной, пишет ZN.

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Китайское агентство считает, что в долгосрочной перспективе к туристической зоне присоединятся Южная Корея, Япония и Монголия - посредством автомагистралей, железнодорожных путей и воздушных маршрутов, сообщило агентство, цитируя слова Чжао Сяоцзуня, директора Туристического управления провинции Цзилинь.

Отмечается, что проект международной рекреационной зоны свидетельствует о желании КНДР представить себя как туристическую достопримечательность, чтобы привлечь средства в краткосрочной перспективе без реструктуризации чахнущих промышленных производств.