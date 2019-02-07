После подписания председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал закон на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в Конституцию относительно курса Украины на обретение членства в Евросоюзе и НАТО и передал этот закон на подпись президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер подписал закон на заседании парламента.

По словам Парубия, он получил информацию, что "предпринимаются попытки на основании статьи 48 Регламента Верховной Рады подать проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о внесении изменений в Конституцию Украины".

Парубий отметил, что получил разъяснения юристов Аппарата ВР и регламентного комитета о том, что изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре, чем другие законодательные акты, и поэтому на них не распространяется норма о возможности внесения постановлений об отмене решения парламента.

Парубий отметил, что таким образом он имеет право безотлагательно подписать закон и направить его на подпись президенту.

Председатель ВР отметил, что сегодняшнее решение парламента необратимо, и никто не сможет поставить его под сомнение и изменить.

После этого он подписал закон.

Читайте такжеРада призвала НАТО предоставить Украине План действий относительно членства в Альянсе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

Законом в преамбуле Конституции устанавливается, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции исключается пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.