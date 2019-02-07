В НАТО признают стремление Украины вступить в Альянс и призывают продолжить реформы

Сегодня Верховная Рада приняла изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) признают стремление Украины вступить в Альянс и призывают украинскую власть продолжить воплощение широкого спектра реформ.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал официальный представитель НАТО, комментируя принятие украинским парламентом изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

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"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является непоколебимой. Мы приветствуем полученный прогресс в проведении реформ и поощряем Украину продолжать реформы. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности на всем евроатлантическом пространстве", - подчеркнул представитель Альянса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.