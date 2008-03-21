В Москве задушен известный журналист с Первого канала (фото)

В Москве убит тележурналист "Первого канала" Ильяс Шурпаев, сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы. Тело тележурналиста со следами насильственной смерти было обнаружено на северо-востоке Москвы в съемной квартире.По предварительным данным, И.Шурпаев был задушен ремнем.

На месте происшествия работают следователи прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Тело журналиста было обнаружено пожарными в ходе тушения огня в его квартире. По версии следствия, убийца или убийцы журналиста пытались скрыть следы преступления и подожгли жилище.

Основной версией убийства корреспондента следствие считает личные мотивы, однако не исключает и того, что его гибель могла быть связана с профессиональной деятельностью. Версия об убийстве с целью ограбления считается менее вероятной, так как преступники не взяли ноутбук и другие ценные вещи.

РБК