Профильный комитет Рады дал «зеленый свет» закону о заочных судах

Закон позволит объявлять заочные подозрения и переходить в заочные суды в отношении осуждения обвиняемых.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" (№9353).

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета автор законопроекта, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев напомнил, что на сегодняшний день необходимым условием для начала специального досудебного расследования является нахождение лица в международном розыске. "Как показала практика, это очень тяжелая процедура, и занимает она много времени. И за это время следствие теряет доказательную базу, теряет время. Поэтому законопроектом предлагается усовершенствовать эту процедуру, и определить новую редакцию, новые основания для осуществления специального досудебного расследования", - сказал он.

Так, законопроектом предлагается определить основаниями для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебному вызову следственного судьи, суда; вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск на основаниях, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Также предлагается установить, что есть два основания для объявления розыска подозреваемого: если местонахождение подозреваемого неизвестно или если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Алексеев напомнил, что осуществление специального производства возможно лишь по решению суда.

"На сегодняшний день или мы принимаем этот закон и идем в суд (я сразу скажу: 45 террористов и примерно 3-4 бывших чиновника) сразу, или мы будем ждать милости от Интерпола", - сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Нам нужен этот закон, чтобы и объявлять заочные подозрения за их незаконные действия в отношении наших граждан, и переходить в заочные суды для их осуждения", - сказал он.