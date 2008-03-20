Ющенко: что нужно изменить в Службе безопасности и с какой целью

Реформирование Службы безопасности Украины предопределено необходимостью повышения эффективности противодействия новым реальным и потенциальным угрозам национальной безопасности Украины. Об этом идет речь в Концепции реформирования СБУ, которую утвердил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «О Концепции реформирования Службы безопасности Украины».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Концепция определяет цель, задание и основные направления дальнейшего реформирования СБУ как составляющей сектора безопасности государства. Реформирование должно осуществляться в соответствии с приоритетами национальных интересов Украины, определенных Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и Стратегией национальной безопасности Украины, в частности таких, как присоединение к европейской и євроатлантичної системе безопасности, которая предусматривает взаимовыгодное сотрудничество и приобретение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейском Союзе (ЕС).

Как идет речь в Концепции, реформирование Службы безопасности Украины предопределено, в частности, необходимостью повышения эффективности противодействия новым реальным и потенциальным угрозам национальной безопасности Украины в сфере государственной безопасности, последующего развития сектору безопасности государства, в том числе его составляющей - Службы безопасности Украины;

более целеустремленной деятельности по обеспечению национальной безопасности Украины в сфере государственной безопасности путем уточнения компетенции составляющих сектору безопасности, необходимостью избежания дублирования ряда заданий и функций СБУ другими государственными органами;

изменений правовых, организационных и других принципов функционирования СБУ с учетом демократических преобразований в обществе, интеграции Украины в европейское и євроатлантичний экономическое, политическое и безопасность пространство и тому подобное.

Реформирование СБУ должно осуществляться на основе Комплексной целевой программы реформирования Службы безопасности Украины, которая будет разработана с учетом положений этой Концепции.

Целью реформирования СБУ является “создание эффективной, динамической и гибкой в управлении, укомплектованной высокопрофессиональными специалистами, обеспеченной современными материальными и техническими средствами специальной службы, приведение заданий, функций и направлений ее деятельности в соответствие с современными потребностями обеспечения национальной безопасности в сфере государственной безопасности, защите человека и гражданина, общества и государства от внешних и внутренних угроз в контексте реализации государственной политики национальной безопасности и интеграции в европейские структуры безопасности”.

Как идет речь в Концепции, главным заданием реформированной СБУ должно быть обеспечение национальной безопасности в сфере государственной безопасности путем осуществления контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, борьбы с терроризмом, профилактика и расследование преступлений и правонарушений в сфере национальной безопасности и информационно-аналитической работы в соответствии с Конституцией и законами Украины.