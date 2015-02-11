Die Welt: Если есть шанс на мир, то его нужно использовать сейчас

Об этом пишет Кристоф Шильтц в статье «Если есть шанс на мир, то его нужно использовать сейчас», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Президент Франции Франсуа Олланд с канцлером Германии Ангелой Меркель (ХДС) в среду едет в Минск «с твердым намерением», достичь мирного решения кризиса в Украине. «Канцлер и я будем активно участвовать в этой встрече до последнего момента, чтобы можно было прийти к соглашению, всеобъемлющему урегулированию», сказал Олланд в Париже. В белорусской столице оба хотят встретиться с президентом России Владимиром Путиным и украинским главой государства Петром Порошенко. Эту встречу многие называют «последним шансом» на решение, которое поможет избежать открытой войны в Украине.

Каковы основные цели у России и Запада в украинском конфликте?

Москва хочет, как и раньше, выступать в качестве игрока с правом вето в Украине - ничто в соседней стране не должно происходить без согласия России. Конечная цель – сохранить контроль над политикой безопасности и обороны Украины и не допустить, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС. Для Запада речь идет о защите принципов международного права: «территориальной целостности» Украины и самоопределения народов.

Почему эта встреча необходима?

Для решения конфликта, киевская власть и пророссийские сепаратисты в сентябре 2014 года в белорусской столице Минске согласовали шаги для установления перемирия (Минское соглашение). Но почти ничего не было реализовано: перемирие длилось очень недолго, буферной зоны не существует, по данным Порошенко, 5000-9000 россиян продолжают бороться на стороне сепаратистов, и отсутствует эффективный контроль российско-украинской границы Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Основная цель Запада в новых переговорах – длительное прекращение огня, отвод тяжелого оружия и вывод российских войск из Украины. Путина не убедили четырехсторонние переговоры («Нормандский формат»): в понедельник он потребовал, чтобы сепаратисты и правительство в Киеве вели переговоры напрямую и «договаривались между собой».

Какие цели у пророссийских сепаратистов?

В краткосрочной перспективе, они хотят в любом случае добиться того, чтобы Киев снял экономическую блокаду Донбасса и вывел украинские войска. В долгосрочной перспективе, сепаратисты стремятся к отделению от (Западной) Украины, но некоторые представители согласны и на широкую автономию.

Почему Запад вместе с Украиной так упорно настаивал на скорой встрече в Минске?

В последние недели, конфликт все больше усугубляется, и плохо оснащенная украинская армия, в которой воюют и мужчины в возрасте 60 лет, оказалась под возрастающим давлением. Запад опасается, что победа сепаратистов в Луганске и Донецке может стать сигналом к запуску операции «Сухопутный мост» на юг в направлении Крыма, и, в конце концов, ситуация может выйти из-под контроля.

Каковы основные пункты в переговорах между Меркель, Олландом, Порошенко и Путиным?

Проблема 1: Москва не хочет, чтобы ее границу с Украиной контролировали посторонние, или даже дроны. Запад опасается, что без контроля военное снабжение из России для сепаратистов будет поступать непрерывно. Проблема 2: Обе стороны должны договориться о демаркационной линии. С момента подписания Минского соглашения, линия фронта переместилась в пользу сепаратистов. Тогда договорились об отводе тяжелого вооружения на 15 километров от линии фронта. Проблема 3: Украина, как суверенное государство, с трудом может отдать часть страны для создания буферной зоны. Проблема 4: будущий статус восточноукраинских регионов, вопрос о том, насколько широкой должна быть автономия и должны ли быть проведены местные выборы. До сих пор Киев не признает сепаратистские «референдумы за независимость».

Каковы шансы на успех переговоров в Минске?

Меркель снизила ожидания. Это может быть тактика, чтобы успех в конце казался более важным. Канцлер часто так делает. С другой стороны: В Брюсселе настроены крайне скептически. Опытный высокопоставленный дипломат ЕС сказал: «В лучшем случае будет небольшое комплексное решение. Но очень велика опасность того, что оно не будет устойчивым и в конечном итоге все будет, как прежде - или даже хуже. У Путина нет никаких существенных причин отступать. Так он только ослабил бы свои позиции».

Возможно ли, что миротворцы ООН будут контролировать режим прекращения огня?

Это предлагает Москва. Запад категорически против. Таким образом, конфликт в восточной Украине будет официально «заморожен» - как и в других регионах, к примеру, Северный Кипр. Именно этого Путин и добивается. С другой стороны, Москва не готова принять миссию ЕС для мониторинга прекращения огня. Для Путина, ЕС – сторона конфликта.

Что произойдет, если переговоры в среду провалятся?

Европейские дипломаты в этом случае единодушно ожидают, что Вашингтон начнет поставки оборонительного вооружения. Такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Польша и Литва также могут участвовать в поставках беспилотных летательных аппаратов, детекторов взрывчатых веществ и защитного оборудования. Евросоюзу грозит раскол. Это также относится и к вопросу о санкциях.

Вмешается ли НАТО, если Киев окажется под возрастающим военным давлением?

Нет. Согласно статье 5, НАТО обязано защищать только союзников. Слишком велик страх эскалации и насильственной конфронтации с ядерным государством Россией.