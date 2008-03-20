Тимошенко: мне очень жаль, что Янукович не считает дни

Правительство намерено пригласить парламентскую оппозицию для участия 27 марта в своем расширенном заседании, посвященном результатам работы Кабмина в первые 100 дней деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«В следующий четверг будет как раз открытое заседание правительства, на которое мы пригласим и представителей парламентской оппозиции, и представителей парламентской коалиции, пригласим общественность. Правительство будет отчитываться за 100 дней и будет отвечать на открытые и, если будут, жесткие вопросы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уверена, что правительство по многим направлениям представит позитивные результаты.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО считает преждевременной критику лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, высказанную сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«Мне очень жаль, что Виктор ЯНУКОВИЧ не считает дни, потому что 100 дней еще не прошло. Он даже не посчитал, что сегодня он таким образом отмечал 90 дней по своему собственному правительству. Нужно считать», - порекомендовала Ю.ТИМОШЕНКО.