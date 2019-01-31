Волкер назвал реформы, критические для сохранения поддержки Украины со стороны Запада

Спецпредставитель США заявил, что впереди у Украины большая дорога, в частности в реформировании оборонной отрасли.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что реформирование сектора обороны в Украине является критически важным для сохранения поддержки, которую оказывают США и другие страны Запада.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямий".

По словам Волкера, Украина сейчас находится на правильном пути реформ. "Страна проводит бюджетную реформу, экономическую, а также реформу сектора обороны, которые являются критическими для сохранения поддержки Соединенных Штатов и других западных стран. Пока Украина будет придерживаться этого пути, думаю, Запад будет ее постоянно поддерживать", - подчеркнул Волкер.

"США предоставляют Украине оборонительное оружие, поддерживают военные тренировки, поддерживают реформы и оборонную отрасль в целом. Другие члены НАТО делают то же - Канада, Великобритания, Польша. Украина сегодня имеет гораздо больше поддержки, чем это было 5 лет назад. И причиной этого является сама Украина. Потому что государство, наконец, сделало выбор, в каком направлении ему идти. И мы верим, что у вас есть такое право. Вы имеете право защищать себя", - сказал он.

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Волкер напомнил, что по состоянию на 2014 год украинская армия страдала от тяжелого недофинансирования: недостатка снаряжения, низких зарплат, а военные не имели такой подготовки, которая проводится сегодня. "И когда Россия атаковала, армия просто не смогла защитить страну. Это привело нас к сегодняшним Минским договоренностям: когда Россия атаковала, украинская армия могла противостоять боевикам на востоке, но не регулярной российской армии. В результате этого в 2014-м украинская армия была разбита", - заявил Волкер.

По его убеждению, с того времени и до сих пор руководство Украинского государства, правительство и Верховная Рада продемонстрировали приверженность и нашли ресурсы для обеспечения армии, чтобы восстановить ее, найти необходимое оборудование, подготовить людей, а также обеспечить поддержку внешних партнеров, таких как США и другие.

"Мы также видим стремление украинского народа защитить государство. И это опять же огромное сдвиг вперед по сравнению с тем, что было в 2014-м. Но впереди еще долгий путь. И мы, конечно, будем давать дальнейшие рекомендации Министерству обороны, военным и Верховной Раде по совершенствованию Вооруженных сил и проведению реформ оборонно-промышленной отрасли. Но Украина уже сделала огромные шаги вперед за последние 5 лет", - подчеркнул Волкер.