Украинский политзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти – Денисова (видео)

Омбудсмен подчеркнула, что 20-летний украинец нуждается в немедленной операции на сердце.

Незаконно удерживаемый в Российской Федерации украинский политический заключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

"Гражданин Украины Павел Гриб, который находится в российских застенках, находится на грани жизни и смерти! 20-летний политзаключенный нуждается в немедленной операции на сердце, ведь состояние его здоровья сверхкритическое", - написала Денисова.

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В частности, она подчеркнула, что в результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней.

По словам Денисовой, в СИЗО Ростовской области, где удерживают украинца, недооценивают критическое состояние парня и игнорируют наличие у него тяжелых заболеваний.

Она отметила, что Павла не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением, и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, как заявила омбудсмен, "негативное влияние на состояние здоровья политзаключенного Кремля усиливают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание".

"Обращаюсь к председателю комитета против пыток Организации Объединенных Наций Йенсу Модвигу, к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбонье, к главе делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алану Эшлиманну, к руководителю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер, и прошу способствовать получению Павлом Грибом немедленной медицинской помощи", - подчеркнула Денисова.

"Также обращаюсь к дипломатическим представителям, которые находятся в Ростове-на-Дону, с просьбой принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного. Прошу присутствовать во время судебных заседаний по делу в отношении заключенного гражданина Украины Павла Гриба", - подытожила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказалась разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября 2018 года на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой планы теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

12 декабря 2018 года Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря 2018 года, а обследование так и не было проведено.

22 декабря 2018 года адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.