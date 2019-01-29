Разведка США назвала "операционно возможным" масштабное нападение РФ на Украину в 2019 году

Масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но маловероятным".

Россия стремится влиять на выборы в Украине. Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года.

Как передает «Голос Америки», масштабный отчет разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром, представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс на слушаниях Комитета Сената США по разведке 29 января.

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В разделе отчета "Россия и ее соседи", разведывательная служба США отмечает, что Россия предпринимает шаги, чтобы влиять на украинские президентские выборы в марте 2019 года и парламентские выборы, которые состоятся осенью.

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент", Россия стремится воспользоваться такими проблемами в Украине, как неустойчивая экономика, распространенная коррупция, уязвимости в киберпространстве, а также общественное недовольство, отмечается в отчете.

В украинской избирательной гонке явного фаворита нет, отмечается в отчете.

"Большое количество кандидатов в президенты, большой уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие четкого лидера может оказать противникам украинского президента Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и новичкам в политике, возможность обратиться к украинским избирателям, большая часть которых не определилась".

А вот масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но маловероятным".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году, - отмечается в отчете Коутса.

Разведывательные службы США предполагают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и способности действий на море", - говорится в отчете.

"Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы помешать усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилению связей с НАТО, - отмечается в документе. - Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно накануне выборов в Украине в этом году".

"Кремль будет пытаться удержать и, по возможности, расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает, относятся к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США.