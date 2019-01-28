Виталия Кличко госпитализировали в Австрии

У него обострение последствий старой травмы спины.

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в клинику в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

Об этом LIGA.net сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

По ее словам, киевский мэр был доставлен в больницу 26 января для медицинского обследования из-за рецидива старой травмы спины.

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"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины... Хирургических вмешательств не было", - сказала пресс-секретарь.

Зиновьева уточнила, что Кличко госпитализировали из швейцарского Давоса, где завершился Всемирный экономический форум. Запланированный ранее рабочий визит мэра в Осло отложен на неопределенное время.

Пресс-секретарь Кличко в комментарии «Украинской правде» не сообщила дату возвращения мэра к своим обязанностям городского головы, однако отметила, что травма не связана с катанием на лыжах.

Напомним, в 2007 году Кличко травмировал спину, когда готовился к бою с американцем Джамилем МакКлайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки.