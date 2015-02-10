Порошенко не будет против, если штат ГПУ пополнится иностранцами
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на кадровые изменения и среди заместителей генерального прокурора и не против привлечения иностранных специалистов к работе в Генеральной прокуратуре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.
«Рассчитываю, что назначением нового генерального прокурора дело не ограничится, и изменения произойдут, в том числе и кадровые изменения по вертикали Генпрокуратуры. Я не буду возражать, если будет принципиальное решение относительно привлечения иностранных специалистов к работе в Генеральной прокуратуре», - сказал он.
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Порошенко добавил, что изменения в работе ГПУ не должны сводиться только к кадровым вопросам, а должны иметь системный характер.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, Верховная Рада Украины приняла постановление “О предоставлении согласия на освобождение президентом Украины Виталия Яремы с должности генерального прокурора Украины”.