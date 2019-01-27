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Тактика мелких провокаций: эксперт объяснил, как Кремль пытается запугать украинцев

10:49, 27 января 2019
Политика
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Иллюстрация / фото УНИАН

Об этом рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает «Обозреватель». По его словам, эта методика выгодна России, в отличие от одного крупного теракта.

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"Он мобилизовал бы общество, а так это приводит к формированию у населения постоянной мысли о том, что Украина в опасности. Формирование чувства отсутствия безопасности и гарантий ее со стороны государства", – пояснил Петренко.

По его словам, сегодня россияне сосредоточены на том, чтобы уничтожить доверие к органам государственной власти Украины и атомизировать украинское общество. Чтобы оно искало безопасности в тех организациях, которые с одной стороны способны ее обеспечить, но с другой – не являются государственными структурами.

"То есть, частные охранные структуры, в том числе радикальные политические организации. Которые могут гарантировать безопасность предприятиям", – резюмировал эксперт.

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Теги: #Украина#Россия