Тактика мелких провокаций: эксперт объяснил, как Кремль пытается запугать украинцев

Россия сосредоточена на том, чтобы уничтожить доверие к органам государственной власти Украины и атомизировать украинское общество, считает директор института исследования экстремизма.

Россия применила против Украины террористическую тактику мелких провокаций. Таким образом Кремль пытается запугать украинцев.

Об этом рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает «Обозреватель». По его словам, эта методика выгодна России, в отличие от одного крупного теракта.

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"Он мобилизовал бы общество, а так это приводит к формированию у населения постоянной мысли о том, что Украина в опасности. Формирование чувства отсутствия безопасности и гарантий ее со стороны государства", – пояснил Петренко.

По его словам, сегодня россияне сосредоточены на том, чтобы уничтожить доверие к органам государственной власти Украины и атомизировать украинское общество. Чтобы оно искало безопасности в тех организациях, которые с одной стороны способны ее обеспечить, но с другой – не являются государственными структурами.

"То есть, частные охранные структуры, в том числе радикальные политические организации. Которые могут гарантировать безопасность предприятиям", – резюмировал эксперт.