Российский «гумконвой» привез два авиационных топливозаправщика с горючим - штаб АТО

Об этом УНИАН сообщили в руководстве штаба АТО.

«Отдельная авиатехника украинских соединений и воинских частей, которая находилась на территории АР Крым, во время аннексии РФ попала под контроль российской стороны. При этом, неоднократно сообщалось, что российские военные сохранили на самолетах маркировку, которая свидетельствует о принадлежности их к ВС Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинским пограничникам и представителям Красного Креста не дали осмотреть 175 грузовиков "гумконвоя" РФ«Существует большая вероятность того, что данная авиационная техника с украинскими знаками будет использована для воздушного удара по одному из российских «гуманитарных конвоев», уничтожения объектов инфраструктуры оккупированных боевиками населенных пунктов и ракетных ударов по колоннам беженцев с целью дискредитации ВС Украины в международном сообществе», - считают в штабе АТО.

«Подобная провокация с «гуманитарным конвоем» создаст для РФ формальное основание для «официального» ввода регулярных «миротворческих» частей на территорию Донбасса», - предупреждают украинские военные.