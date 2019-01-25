Делегация ЕС посетит украинское Приазовье для оценки влияния российской агрессии

Во время работы миссии, которая продлится 27 января - 2 февраля, ее представители встретятся в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе с представителями местной власти, гражданского общества, научных и бизнес-кругов.

Миссия Европейского Союза по оценке влияния российской агрессии в Азовском море на экономическую и социальную ситуацию, в которую войдет группа чиновников ЕС высокого уровня, 27 января - 2 февраля посетит районы Украины, прилегающие к Азовскому морю.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине.

"Главная цель миссии ЕС на высоком уровне – оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который существенно пострадал от режима проверок, который Россия ввела на Азовском море", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПАСЕ призвала РФ предоставлять помощь украинским морякам в соответствии с Женевской конвенцией

"Особенно регион пострадал после эскалации в Керченские проливе и Азовском море, которая произошла 25 ноября 2018 года. Нарушение Россией международного права является неприемлемым. Европейский Союз, в частности, лидеры ЕС во время встречи Европейского Совета, состоявшейся в декабре, последовательно и неоднократно подчеркивали, что Россия должна немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских моряков, вернуть захваченные корабли и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив", - подчеркнули в ЕС.

Так, сначала чиновники встретятся с представителями органов власти и другими заинтересованными сторонами в Киеве. Позже состоятся дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных учреждений и деловых кругов. Такие встречи будут проведены в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и близлежащих районах.

Читайте такжеПАСЕТ "сделала контрольный": Арьев рассказал о еще одном решении Ассамблеи по агрессии РФ

Визит будет проходить на фоне дополнительных миссий высокого уровня из стран-членов ЕС. Он будет основываться на результатах координационных встреч с государствами-членами и другими международными партнерами, которые организовала Европейская комиссия в Брюсселе в конце 2018 года.

"По результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья – в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами", - говорится в сообщении.

Делегацию высокого уровня возглавят исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер. В ее состав также войдут представители ряда других департаментов Еврокомиссии.