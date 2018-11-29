Украинские моряки подверглись в Керченском проливе шести видам нападения и выжили лишь чудом - СБУ

Россияне обстреливали суда ВМС Украины ракетами и корабельным вооружением, а затем прибегли к штурму.

Украинские военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива подверглись 6 видам нападения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве.

«Украинские корабли стали мишенью для российских военнослужащих цинично отрабатывать свои навыки применения различных видов вооружений. Фактически, украинские военнослужащие выжили чудом, поскольку подверглись 6 различным видам нападения», - заявил он.

Фролов отметил, что украинский буксир "Яны Капу" был протаранен российским кораблем «Дон», было также боевое применение 2 ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, боевое применение 2 ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Кроме того, россияне применили крупнокалиберное корабельное вооружение - огонь велся по рубке, где находились моряки.

Также они прибегли к штурму украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к украинским морякам.

По его словам, шестой вид насилия продолжается сейчас - «это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья трех украинских военнопленных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения».

Напомним, 25 ноября российская сторона совершила нападение на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка.