The Washington Post: Четырехсторонняя встреча по украинскому вопросу может предвещать прорыв в мирных переговорах

Об этом пишут Энтони Файола и Кэрол Морелло в своей статье, которая называется «Четырехсторонняя встреча по украинскому вопросу может предвещать прорыв в мирных переговорах», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Лидеры четырех стран договорились о проведении саммита, который должен состояться в среду в Минске, столице Беларуси, во время совместной телефонной конференции в воскресенье. Тем не менее, успех саммита, как кажется, зависит от дипломатических переговоров в Берлине в понедельник, направленных на то, чтобы заложить основу для «всеобъемлющего урегулирования» кризиса в Украине, где боевые действия становятся все более ожесточенными.

Правительство Германии объявило о планах провести саммит сразу после быстрых визитов на прошлой неделе в Москву и Киев немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, которые делают очень высокие ставки на дипломатическое решение конфликта, которое положит конец эскалации боевых действий и все более серьезному противостоянию между Западом и Россией. Европейские и американское правительства обвинили Москву в увиливании, так как она отрицает участие в украинском конфликте, несмотря на то, что западная разведка представила убедительные доказательства того, что российское оружие и замаскированные войска задействованы на востоке Украины.

Тем не менее, дипломаты предупредили, что камни преткновения все еще есть, в том числе, вопрос о том, будет ли учитываться в мирном договоре недавнее продвижение и захват новых территорий повстанцами. По-прежнему есть сомнения в том, что Москва и сепаратисты будут выполнять условия договора. Предыдущее соглашение, достигнутое в Минске в сентябре прошлого года, согласно которому должна была быть создана демилитаризованная зона, а повстанцы должны были получить больше автономии для своих территорий, постоянно нарушалось, прежде чем произошла эскалация в последние недели.

«Даже после интенсивных переговоров на этих выходных, мы все еще далеки от политического решения конфликта в Украине», – заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступлении в последний день саммита по безопасности.

Выступая в российском курортном городе Сочи, президент России Владимир Путин подтвердил, что было запланировано проведение саммита, но сказал, что переговоры будут продолжаться, «если к тому времени мы согласуем ряд вопросов, которые мы активно обсуждали в последнее время».

Планы провести саммит возникли после того, как вопрос урегулирования украинского кризиса стал главным на повестке дня на конференции по безопасности в Мюнхене, в которой принимали участие политики, представляющие все стороны конфликта. В воскресенье сенатор Джон Маккейн (республиканец, штат Аризона) подчеркнул, что существуют разногласия по поводу того, как справиться с кризисом, повторив призыв к Западу предоставить Киеву оборонительные вооружения. Европейцы, во главе с Меркель, считают, что это приведет к эскалации конфликта.

«Вопрос в том, как долго Путин сможет продолжать войну, убеждая россиян, что ее нет?», – спросил Маккейн во время своего выступления. «Вот почему мы должны предоставить Украине оборонительные вооружения».

Но госсекретарь Джон Керри, кажется, разделяет мнение немецкого канцлера, утверждая, что военного решения в этом конфликте быть не может, и отрицая, что между Соединенными Штатами и Европой есть какие-либо разногласия по поводу того, как реагировать на то, что Россия поддерживает сепаратистов.

«Разногласий нет. Никакого раскола», – сказал он. «Но некоторые по-прежнему пытаются расколоть нас. Мы тесно сотрудничаем. Мы все согласны с тем, что эту проблему нельзя решить с помощью военной силы».

«Я уверяю вас, – добавил он, – несмотря ни на что, мы будем вместе поддерживать Украину и защищать общее понимание того, что границы стран не должны, не могут быть изменены с помощью силы, в Европе или где-либо еще».

Позже пресс-секретарь Госдепартамента Дженнифер Псаки сделала заявление, подтвердив то, что в Минске должны состояться переговоры. «Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия, которые предпринимают наши европейские коллеги, и по-прежнему твердо уверены в том, что любое соглашение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала она.

Тысячи украинских мирных граждан оказались в ловушке между линиями фронта, когда возобновились боевые действия. По ее словам, Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что на востоке происходят ожесточенные боевые действия и прибывают новые российские конвои.

Администрация Обамы не спешит отправлять летальное оружие в Украину, но она находится под давлением со стороны Конгресса. Маккейн, организатор двусторонней делегации из 15 сенаторов и членов Палаты представителей, принимавших участие в Мюнхенской конференции по безопасности, утверждает, что Запад должен помочь Украине защитить себя и сделать так, чтобы цена конфликта стала очень высокой для Путина.

«Оснований надеяться на успех нового Минского соглашения довольно мало, поскольку Россия грубо нарушала условия предыдущего мирного договора, отправляя дополнительные тяжелые вооружения и войска в Украину», – сказал Адам Шифф (штат Калифорния), главный демократ в Комитете по разведке, в воскресенье в Вашингтоне. «Любое соглашение не должно позволить поддерживаемым Россией повстанцам воспользоваться нарушением последнего договора – они должны отойти к ранее согласованным линиям. Я по-прежнему считаю, что предоставление Украине оборонительных вооружений, которые помогут ей защитить себя от российской агрессии, необходимо для предотвращения каких-либо дальнейших нарушений украинского суверенитета».

Мирное предложение, которое обсуждается до проведения переговоров в Минске, скорее всего, будет включать в себя, по крайней мере, некоторые части предыдущего соглашения, которое признало контроль повстанцев над значительной частью украинских территорий на промышленном востоке Украины. Но с тех пор повстанцы продвинулись вперед, и аналитики говорят, что у русских и повстанцев мало стимулов, которые могли бы заставить их уступать эти земли в рамках какой-либо сделки.

«Основная проблема и главное препятствие заключаются в том, насколько автономными могут стать сепаратистские регионы, и какую территорию, в конечном счете, они будут охватывать», – сказал Владимир Фролов, московский эксперт по внешней политике и бывший дипломат.

Тем не менее, у президента Украины Петра Порошенко совсем немного места для маневров у себя в стране. Он уже потерял большую часть народной поддержки, когда пошел на уступки в прошлый раз, поэтому ему будет очень сложно получить поддержку в своей стране, чтобы вновь пойти на уступки. Но его армия очень сильно уступает мятежникам, которых, как утверждают на Западе, поддерживают российские войска.

«У россиян есть превосходство», – сказал Штефан Майстер, аналитик Европейского совета по международным отношениям в Берлине.