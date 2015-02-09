Запад может принять решение о предоставлении Украине вооружения - министр обороны Польши

Об этом сказал министр обороны Польши Томаш Семоняк в интервью британскому Financial Times.

”Россия должна учитывать, что США или Запад в целом могут принять решение дать вооружение Украине, и это карта, которую имеет в руках Запад, которая может быть использована в будущем, если не сегодня”, - сказал он.

”Польская позиция заключается в том, что мы не должны говорить, что никогда не используем эту карту”, - подчеркнул министр.

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Он отметил, что польские власти поддержат позицию США, которые являются стратегическим союзником Польши, и подчеркнул, что польские власти ”не боятся” сотрудничества с Украиной в военной сфере.

Как сообщал УНИАН, на фоне зафиксированного в начале этого года наступления пророссийских боевиков на Донбассе на Западе активизировались дискуссии на тему вооружения западными государствами украинской армии для борьбы с агрессией России.

Ранее Польша неоднократно заявляла, что готова продавать оружие для Украины, отмечая, что не существует ни одного международного документа, который бы запрещал такое сотрудничество.

7 февраля в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право на получение оборонного вооружения нелетального характера для защиты территориальной целостности. Он напомнил, что 20 лет назад Украина отказалась от ядерного потенциала в обмен на гарантии. ”И сегодня, я считаю, мы имеем право на получение оборонного вооружения нелетального характера для защиты территориальной целостности”, - подчеркнул Порошенко.