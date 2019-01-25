"Крепкий оперативник": глава разведки о своем скандальном заме Семочко, у которого нашли родственников с гражданством РФ

Оснований отстранить скандального заместителя Службы внешней разведки нет.

Первый заместитель Службы внешней разведки Сергей Семочко после скандала о незаконном обогащении и российском гражданстве супруги продолжает работать в СВРКУ и занимается нейтрализацией действий Российской Федерации по легализации оккупированных.

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава службы Егор Божок.

По его словам, оснований отстранять Семочко, пока продолжается контрразведывательная проверка, у него нет.

"Сергей Алексеевич (Семочко - ред.), можете мне верить или нет, реально крепкий оперативник. Он усердно работает, делает несколько таких вещей, которые действительно полезны с точки зрения национальных интересов. Я не могу сказать, что конкретно – ибо тогда точно нарушу закон. Отмечу лишь, что благодаря моему первому заму мы смогли нейтрализовать ряд действий РФ по легализации оккупированных территорий", - отметил Божок.

"Вы, наверное, знаете о различных «представительствах ДНР» за границей, об альтернативных «меджлисах» крымских татар. А знаете, например, что в Анкаре недавно очень неуспешно прошли дни крымско-татарской культуры в Турции, организованные МИДом России...", - добавил глава Службы внешней разведки.

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При этом Божок отметил, что о скандале с Семочко узнал из СМИ, после чего заместитель изложил свою версию событий, но комментировать что-либо глава СВР отказался - "не имеет права".

Он убеждает, как только Семочко вручат подозрение о совершении криминального проступка или будет составлен протокол за совершение коррупционного деяния (единственные основания для увольнения - ред.), он будет отстранен. Пока что глава СВР, по его словам, лишил заместителя доступа к гостайне, хотя допуск у него остается.

"Допуск к гостайне, и доступ гостайне – разные вещи. Есть процедура предоставления и лишения допуска. А есть процедура предоставления и лишения доступа. Вот доступ к гостайне – это мое, так как доступ предоставляет руководитель органа на основании допуска. А допуск к гостайне – это Департамент охраны государственной тайны и лицензирования СБУ", - пояснил Божок.

А решение лишить доступа Семочко к гостайне, по его словам, он принял на основании информации от СМИ. И сам Семочко это решение поддержал.

"С процессуальной точки зрения она (информация СМИ - ред.) не является основанием, но с точки зрения, как вы говорите, задуматься – точно основание. Законодатель наделил меня полномочиями в вопросе доступа к гостайне, и я ими воспользовался. А в вопросе отстранения или не отстранения законодатель таких полномочий мне не дал", - добавил Божок.

"Когда я пришел в СЗРУ, здесь был полный дисбаланс: кто на себя что «натянул», тот то и вел. Например, один заместитель у меня мог заниматься и бухгалтерией, и внешней разведкой, и технической разведкой и даже спецназом одновременно. Сейчас работа организована таким образом, чтобы максимально обезопасить силы, средства и возможности Службы внешней разведки даже от минимальной возможности утечек. Например, организованы пять кластеров, которые действуют абсолютно автономно друг от друга. И сходятся только на моем уровне, когда нам надо что-то скоординировать. У Семочко только один из этих пяти кластеров, утечки исключены", - уверяет глава Внешней службы разведки.

А факт наличия российского гражданства у жены Сергея Семочко еще нужно доказать, говорит Божок.

"Во-первых, нет официальной установленного факта наличия российского гражданства у Семочко или членов его семьи. Это не доказано. Во-вторых, проблема заключается в том, что подобные случаи – не уникальны. Это не первый раз, когда подобного рода вопросы поднимаются относительно других чиновников, других ведомств. СБУ заявила, что у него есть информация о российском гражданстве. Еще раз – есть информация, но она не подтверждена. Суд дал разрешение получить информацию с мобильных телефонов Семочко для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения", - отметил руководитель ведомства.

Прокомментировал Божок и интервью Семочко одному из телеканалов.

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"У нас принято спрашивать разрешение на выход к СМИ. И я дал санкцию, разрешил, Семочко Сергею Алексеевичу защищать свою честь и достоинство. Но я не диктую человеку, как он может это сделать. Хотя знаю, что он в суд даже подал. Каждый человек имеет на это право", - рассказал глава Службы разведки, но признался, что интервью вызвало у него ряд вопросов, которые, впрочем, он отказался комментировать.

Кроме того, говорит Божок, назначение Семочко перед подписанием Президентом указа обсуждалось разведсообществе. А после скандала он и Семочко встречались с Петром Порошенко по инициативе Семочко.

"Могу сказать одно: если расследование контрразведки СБУ докажет, что это действительно так, я буду готов взять на себя персональную ответственность за своих подчиненных и буду докладывать президенту соответствующим образом", - резюмировал Божок.

Напомним, ранее программа антикоррупционных расследований Дениса Бигуса опубликовала журналистское расследование, в котором говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

В расследовании говорилось, что Семочко мог получать деньги за так называемое "крышевание" фармацевтических компаний. Также сообщалось, что более 200 человек умерли из-за его вмешательства в закупку лекарств для диализа.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.