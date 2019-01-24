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Суд считает вину Януковича в госизмене доказанной, наказание еще не объявлено

10:18, 24 января 2019
Политика
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Глава судейской коллегии судья Владислав Девятко
Глава судейской коллегии судья Владислав Девятко /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Адвокат Александр Байдык во время заседания по делу Януковича
Адвокат Александр Байдык во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык и Александр Горошинский во время заседания по делу Януковича
Адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык и Александр Горошинский во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН

Оболонский райсуд Киева считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал судья.

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Оглашение приговора продолжается. Как сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, на данный момент суд еще не признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным ни по одной статье Уголовного кодекса, которые инкриминируют ему прокуратура по делу о государственной измене.

Отвечая на вопрос, является ли признание доказательств обвинения по делу о госизмене надлежащими и допустимыми на данный момент для признания виновности Януковича по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена), Свинаренко заявила: "Абсолютно нет. Сейчас провозглашается, что доказательства являются надлежащими и допустимыми и описывается каждый из этих доказательств ".

Также она добавила, что признание или не признание вины обвиняемого, а также назначено наказание суд огласит в конце приговора.

Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #дело Януковича#суд над Януковичем#Виктор Янукович