В Оболонском райсуде Киева начали оглашать приговор Януковичу (видео)

Возле здания суда приняты повышенные меры безопасности. В зале, где оглашается приговор, присутствуют около 15 мужчин спортивной внешности, которые заняли значительную часть помещения.

В Оболонском райсуде Киева начали оглашать приговор бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о совершении государственной измены и других преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, приговор начал объявлять председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Возле здания суда приняты повышенные меры безопасности: стоят несколько автобусов с правоохранителями, а также несколько полицейских грузовиков с зарешеченными окнами. Несколько полицейских дежурят в здании суда.

В зале присутствуют прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также трое адвокатов Януковича Александр Горошинский, Игорь Федоренко и Юрий Рябовол.

Следует отметить, что в зал суда, где оглашается приговор, заблаговременно пришли около 15 молодых людей спортивной внешности, которые не представились, кто они такие. Эти мужчины заняли значительную часть зала. В ходе рассмотрения дела они ни разу не приходили в суд.

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Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.