Министру обороны времен Януковича объявлено подозрение в госизмене

Экс-министр обороны Дмитрий Саламатин совершал действия, направленные на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ.

Бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину объявлено подозрение об участии в составе преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Также Саламатину инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, совершение государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ.

"Только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", государственным предприятием "Антонов" и государственным предприятием "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн долларов США", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Саламатину объявлено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Она добавила, что действия Саламатина привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Ираком, досрочному прекращению контрактов, и предоставили возможность Российской Федерации усилить свои переговорные позиции на этом рынке как конкурента Украины.

Сарган также отметила, что как следствие, со времени срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере.

Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в Генеральную прокуратуру на допрос на 8 января вызван бывший министр обороны Дмитрий Саламатин. Его вызвали для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве от 31 января 2013 года.

Саламатин был генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" (2010-2012 гг.), министром обороны (с 8 февраля до 24 декабря 2012 года).