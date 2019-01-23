Россия использует демократические инструменты для влияния на выборы в Украине - Порошенко

По словам президента, Украина предпринимает меры для минимизации российского влияния на президентские выборы.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия использует демократические инструменты для влияния на избирательные процессы в Украине и Европе.

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Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко предостерегает от опасности популизма для Европы и Украины и подчеркивает, что Россия влияет на избирательные процессы, которые происходят в европейских странах и в Украине в 2019 году.

«Есть российское влияние на выборы, когда Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны. Мы предпринимаем меры для минимизации и остановки российского влияния. Знаете, что является лучшим решением? Ответственное голосование людей», - заявил он.

Президент отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах.

«Все говорили, что во Франции, Германии победят популисты. Надеемся, что этого не произойдет во многих европейских странах, не произойдет в Украине и во время выборов в Европейский парламент», - отметил Порошенко.

«Опасность популизма чрезвычайно высока в Европе, а также в Украине, которая является частью Европы. У нас есть безответственные политики, которые только обещают», - добавил он.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.