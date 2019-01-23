ЦИК напомнила международным наблюдателям, что РФ в Украине имеет статус государства-агрессора

ЦИК занимает последовательную позицию по минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение очередных выборов президента Украины 31 марта.

Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть при принятии решения о направлении официальных наблюдателей, что РФ признана украинским законодательством государством-агрессором, совершающим преступление агрессии против Украины и осуществляющим временную оккупацию части ее территории.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, комиссия занимает последовательную позицию по минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение очередных выборов президента Украины 31 марта.

«Именно поэтому комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Российская Федерация признана государством-агрессором, совершающим преступление агрессии против Украины и осуществляющим временную оккупацию части ее территории», - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК подчеркивает, что на сегодняшний день в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, либо представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины либо в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей.