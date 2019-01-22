В Сирии обнаружили контейнеры для опасных веществ с маркировкой Made in Ukraine - ИС

Появление таких контейнеров может свидетельствовать о подготовке провокаций для дискредитации Украины.

Неизвестные лица могут готовить провокации в отношении Украины на территории Сирии.

Об этом написал народный депутат, лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

По данным ИС, в отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры для опасных веществ с маркировкой, которая якобы указывает на их украинское происхождение.

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"По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути). При этом, наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем", - написал Тымчук.

Также Тымчук добавил, что указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

По его словам, появление таких контейнеров может говорить о подготовке провокаций для "дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства накануне президентских выборов".

Ранее УНИАН сообщал, что газовые танкеры "MAESTRO" и "VENICE", которые загорелись в районе Керченского пролива, задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, начиная с 2016 года.