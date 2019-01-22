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Главу Минкульта вызвали для объяснений в НАПК

19:11, 22 января 2019
Политика
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НАПК пригласило Нищука и Трубарова для дачи пояснений / УНИАН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило прибыть в агентство для предоставления объяснений и в случае наличия оснований составления протоколов об административных правонарушениях министра культуры Евгения Нищука и и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

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Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба агентства. Нищук вызван в НАПК на основаниях невыполнения законных требований Национального агентства, Трубаров - на основаниях декларирования недостоверной информации.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело проверку деклараций кандидатов в президенты, обнаружив в них ошибки.

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Теги: #НАПК#Нищук#Минкульт