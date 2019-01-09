Половина кандидатов в Высший антикоррупционный суд имеют сомнительную репутацию – общественные организации

В перечне кандидатов с сомнительной репутацией, в частности, те, кто «откровенно врал в декларациях, принимал «сомнительные решения» или имеет «сомнительные политические связи».

Эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Анастасия Красносельская отмечает, что 55 из 113 кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда имеют сомнительную репутацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

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«Политики все еще не оставили надежду провести лояльных к ним кандидатов в Антикоррупционный суд. Они могут захотеть увидеть там не только тех, кто уже доказал свое служение системе, но и более «серых» кандидатов - тех, кого можно держать на крючке», - сказала Красносельская.

Она подчеркнула необходимость не допустить этого. «По состоянию на сейчас мы видим, что 55 из 113 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят недостойными занять должности антикоррупционных судей», - заявила эксперт.

Красносельская пояснила, что речь идет о тех, кто «откровенно врал» в имущественных декларациях, о тех, у кого есть имущество, которое «никак не соответствует их доходам», или тех, кто «пользуется дорогим имуществом малоимущих родственников».

«Среди этих 55 также те, кто принимал сомнительные решения, политически мотивированные решения, в частности, в отношении участников Революции достоинства. Кроме того, среди этих 55 есть те, у кого есть сомнительные политические связи или по которым мы видим предыдущее неэтичное поведение», - сказала Красносельская.

Она пояснила, что этот список формировался путем анализа официальных государственных реестров, деклараций, судебных решений, сообщений о поведении судей.

«Мы считаем, что даже малейшее сомнение в добропорядочности кандидата должно исключать назначение такого кандидата антикоррупционным судьей. Обязанность доказать добропорядочность лежит на кандидатах... Наша задача - задавать вопросы. Соответственно, мы приглашаем всех кандидатов ответить, предоставить убедительные, исчерпывающие доказательства по существу вопросов, которые мы им ставим», - отметила эксперт.

Красносельская напомнила, что до 26 января у Общественного совета международных экспертов есть время, чтобы ветировать нечестных кандидатов. «Сейчас они уже инициируют специальные заседания по недобросовестным кандидатам. Уже 8 человек попали под вопрос», - сказала она и добавила, что ОСМЭ продолжает ветировать кандидатов.

После состоятся спецзаседания международных экспертов с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), на которых будет принято решение, является ли кандидат добропорядочным и профессиональным.

«Если по меньшей мере три международных эксперта не подтвердят добропорядочность кандидата, этот кандидат выбывает из конкурса и теряет возможность стать антикоррупционным судьей», - пояснила эксперт.

В то же время, отметила Красносельская, после завершения работы международных экспертов ВККС «по своему усмотрению» выберет антикоррупционных судей из того списка кандидатов, который останется. Она призвала ВККС «не повторять ошибок конкурса в Верховный суд, не назначать в Антикоррупционный суд никого из кандидатов с сомнительным имуществом, с сомнительными решениями, с неэтичным поведением и политическими связями».

Список кандидатов, которые «недостойны» работать в Антикоррупционном суде, представили общественные организации "Центр противодействия коррупции", "Фонд DEJURE", "Автомайдан" и "Трансперенси Интернешнл Украина".

Как сообщал УНИАН, 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

По результатам рассмотрения документов, ВККС допустила к участию в конкурсе 267 кандидатов, 45% из них - не судьи (35% - адвокаты, 10% - ученые), 43% - судьи, еще 12% имеют комбинированный опыт работы.

6 ноября ВККС определила состав Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе судей в Антикоррупционный суд.

Согласно решению, в состав Общественного совета вошли: судья Верховного суда Литвы Аурелийус Гутаускас, судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада) Тед Зажечны, экс-глава первой секции ЕСПЧ Мирьяна Лазарова-Трайковская, судья Апелляционного суда Великобритании в отставке Энтони Хупер, британский прокурор в отставке Лорна Харрис и бывший заместитель государственного прокурора по расследованию особо важных экономических преступлений из Дании Флеминг Денкер.

Как известно, Антикоррупционный суд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе, не менее 10 из которых должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.