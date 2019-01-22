Порошенко подчеркнул, что Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской народной республики, подписанный 22 января 1919 года, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Президент Петр Порошенко в День Соборности призвал украинцев делать правильные выводы из уроков истории.

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Об этом говорится в приветствии главы государства с Днем Соборности, обнародованном в Facebook.

«Сегодня мы отмечаем столетие провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. Этот чрезвычайно важный документ, подписанный 22 января 1919 года, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины в 1991 году», - заметил президент.

По его словам, опыт национально-освободительной борьбы и строительства украинского государства начала ХХ века имеет еще одно важное для нас измерение.

«Теперь мы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории. Только в единстве наша сила. Только в единстве наша победа», - подчеркнул Порошенко.

«Поздравляю Украину и украинцев с Днем Соборности! Слава Украине - соборной и неделимой!», - добавил президент.