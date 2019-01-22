День Соборности Украины: история, традиции празднования

Украинцы 22 января отмечают День Соборности Украины.

22 января украинцы ежегодно празднуют День Соборности, праздник, установленный в честь провозглашения Первой Независимости и Акта Злукы УНР и ЗУНР.

День Соборности Украины: история праздника

Независимость была провозглашена IV Универсалом Украинской Центральной Рады в 1918 году, а уже через год, в тот же день на Софийской площади в Киеве состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики в одно государство.

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«Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика».

Фактически, именно этот день является Днем Независимости Украины, а не 24 августа 1991 года. Вторую дату можно считать днем Восстановления Независимости после длительной оккупации.

Переговоры относительно объединения инициировала именно Западноукраинская Народная Республика, в лице ее лидеров. И инициатива эта не была каким-то спонтанным решением, ведь существовало целое объединительное движение, которое ставило себе за цель соборность Украинского государства.

В период советского режима, День Соборности не отмечался и считался «контрреволюционным праздником», а все официальные упоминания о нем тщательно уничтожались.

Первое официальное и масштабное празднование состоялось аж в 1939 году, в столице Карпатской Украины в городе Хуст. На то время эти земли находились в составе Чехословакии, а День Соборности стал самым массовым мероприятием украинцев за 20 лет. На демонстрацию вышло свыше 30 тысяч украинцев.

В современной Украине, на государственном уровне, впервые отмечался этот день уже в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Хотя праздник довольно молодой, но на самом деле в этом году состоится уже 20-я годовщина.

Еще один интересный факт: в 2011 году, указом президента-беглеца Виктора Януковича День соборности 22 января был отменен на официальном уровне. А восстановлен уже в 2014 году, после его побега.

День Соборности Украины: традиция

Главной традицией в День Соборности стала живая цепь — история этой традиции начинается с 1990 года, когда патриотически настроенные украинцы решили так символически продемонстрировать государственное единство. Она протянулась из Киева во Львов и Ивано-Франковск, Стрый, Тернополь, Житомир и Ровно.

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С 2000-х годов в Киеве ежегодно устраивают живую цепь вдоль моста Патона, который пролегает между правым и левым берегами Киева, таким образом символизируя объединение Востока и Запада Украины.

Также в различных городах Украины устраивают символический живую цепь, в знак уважения к этому празднику. Все желающие приобщиться к действию берут с собой государственные желто-голубые флаги, и просто присоединяются, став частичкой цепи.

Сегодня в Киеве в День соборности Украины 2019 на мосту Патона пройдет патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра.

А Национальный банк Украины в рамках серии "Возрождение украинской государственности" 17 января ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривень "100 лет Акта Злуки - соборности украинских земель", тираж которой составляет 40 тысяч штук.

День соборности Украины - выходной в 2019 году

К сожалению, этот праздник хоть и является государственным, но он не входит в число официальных праздничных дней. В 2019 году день соборности Украины выпадает на вторник, а потому это обычный рабочий день.

День соборности Украины 2019: видео