Политзаключенный Гриб нуждается в срочной медицинской помощи - Денисова

Украинец Павел Гриб, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, нуждается в срочной медицинской помощи.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в социальные сети Facebook, она обеспокоена грубым нарушением прав и свобод украинского политзаключенного, который содержится в ростовском СИЗО.

Читайте такжеОккупанты пообещали отвезти больного политзаключенного Бекирова в больницу – Денисова

"У 20-летнего Павла диагностирован ряд серьезных заболеваний, и он нуждается в срочной медицинской помощи", - отметила омбудсмен.

"К тому же, по словам парня, к нему применялось физическое насилие. Сотрудники правоохранительных органов РФ избили его еще во время задержания, требовали признания вины. Издевательства над Павлом продолжались также во время конвоирования в СИЗО Ростова-на-Дону", - подчеркнула Денисова.

"Обращаюсь к Николаю Гнатовскому, президенту Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и прошу его вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным Павлом Грибом", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. 7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказалась разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября 2018 года на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой планы теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

12 декабря 2018 года Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря 2018 года, а обследование так и не было проведено.

22 декабря 2018 года адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.