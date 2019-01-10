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Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ в отношении захваченных украинских моряков - омбудсмен

16:08, 10 января 2019
Политика
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Европейский суд по правам человека обязал власти РФ обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам / фото telegraf.com.ua

Россия отказалась выполнять временную меру Европейского суда по правам человека, которой было обязано российские власти предоставить надлежащую медицинскую помощь захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в комментарии журналистам после встречи представителей власти с родственниками 24 украинских военнопленных моряков в Одессе.

«РФ отказалась выполнить решение ЕСПЧ... Они просто написали на сайте ФСБ, все хорошо», - заявила она, комментируя ситуацию вокруг захваченных Россией украинских моряков.

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По словам Денисовой, Россия не выполняет ни свое, ни международное законодательство. «Нам об этом надо говорить каждый день, чтобы они признали наших моряков военнопленными и действовали согласно Женевской конвенции и другим международным конвенциям в этом вопросе», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Европейский суд по правам человека обязал власти РФ обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Суд распорядился принять неотложную временную обеспечительную меру по новому межгосударственному делу Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который в ней нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе».

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Теги: #Россия#ЕСПЧ#украинские моряки