Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ в отношении захваченных украинских моряков - омбудсмен

По словам Денисовой, Россия не выполняет ни собственное, ни международное законодательство.

Россия отказалась выполнять временную меру Европейского суда по правам человека, которой было обязано российские власти предоставить надлежащую медицинскую помощь захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в комментарии журналистам после встречи представителей власти с родственниками 24 украинских военнопленных моряков в Одессе.

«РФ отказалась выполнить решение ЕСПЧ... Они просто написали на сайте ФСБ, все хорошо», - заявила она, комментируя ситуацию вокруг захваченных Россией украинских моряков.

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По словам Денисовой, Россия не выполняет ни свое, ни международное законодательство. «Нам об этом надо говорить каждый день, чтобы они признали наших моряков военнопленными и действовали согласно Женевской конвенции и другим международным конвенциям в этом вопросе», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Европейский суд по правам человека обязал власти РФ обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

Суд распорядился принять неотложную временную обеспечительную меру по новому межгосударственному делу Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который в ней нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе».