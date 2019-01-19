В Черное море направляется американский эсминец
19:33, 19 января 2019Политика
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Визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе.
В настоящее время корабль проходит Дарданеллы \ cossackland.org.ua
Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) направляется в Черное море.
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Об этом сообщило командование 6-го флота ВМС США. В настоящее время корабль проходит Дарданеллы. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
«ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе», - отметил командир эсминца Мэтью Пауэлл.
USS Donald Cook относится к ранней версии эсминцев типа «Арле Берк».
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