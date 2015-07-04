Ракетный эсминец США завтра войдет в Черное море

Американский ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter (DDG 78) 5 июля войдет в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

"Нахождение эсминца в Черном море будет служить подтверждением преданности и приверженности США укреплению партнерских связей и совместных оперативных возможностей между НАТО и черноморскими партнерами", - говорится в сообщении.

Командир эсминца Блейр Гай подчеркнул, что "нахождение военных кораблей в Черном море не только укрепляет отношения с союзниками, но и способствует общей стабильности в регионе".

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В конце июня в Черном море американский эсминец управления ракетным оружием (УРО) "Лабун" того же класса "Арли Берк" принял участие в совместных учениях с корветом ВМС Румынии "Эустатиу Себастьян", в рамках которых экипажи отработали навыки противовоздушной обороны.

Корабли провели совместные маневры, а американский эсминец отразил воздушную атаку условного противника, в роли которого выступил вертолет с румынского корвета. После окончания учений эсминец ВМС США вошел в грузинский порт Батуми, где намечено проведение учений совместно со Службой береговой охраны Грузии.