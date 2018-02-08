Две группы кораблей НАТО проводят учения недалеко от Одессы

7 февраля в ходе учений проводилось совместное маневрирование с посадками вертолетов.

В Черном море, недалеко от Одессы, проводятся совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО.

Ордер состоит из Второй постоянной группы, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности - SNMCMG2, сообщает Думская.

"Впервые за много лет сразу два британских военных корабля вошли в наше море для проведения учений", - говорится в сообщении.

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7 февраля в ходе учений проводилось совместное маневрирование с посадками вертолетов. "По непроверенной информации, в учениях также принимали участие румынские истребители", - добавляет "Думская".

Издание напоминает, что военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88, которое сопровождал турецкий тральщик TCJ Akcaj M270, прошло Босфор 24 января. Здесь к ним присоединился румынский тральщик ROS Lupu Dinescu M25. В этом составе минная группа SNMCMG2 побывала в турецком порту Синоп, а затем пошла в Констанцу.

Через неделю, 31 января, зашел британский эсминец HMS Dunkan D37. В сопровождении фрегатов, турецкого TCG Gaziantep M490 и румынского ROS Regele Ferdinand F221, группа направилась в тот же румынский порт.