Восемь кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда окончательно выбыли из конкурса

Под вопросом остается еще 41 кандидат. В целом успешно экзамены сдали 113 кандидатов.

8 кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда окончательно выбыли из конкурса.

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Как сообщили УНИАН в Центре противодействия коррупции, по итогам первого совместного заседания Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), 8 кандидатов исключили из конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Так, претендовать на должности антикоррупционных судей уже не могут Голуб Оксана, Загородний Анатолий, Заяц Тарас, Квятковский Анатолий, Кулинич Юрий, Мартынов Евгений, Тишко Дмитрий, Штульман Игорь.

Они имели возможность прокомментировать сомнения в добропорядочности и профессионализме, высказанные в отношении них международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

Один из кандидатов Кулич не прибыл на заседание из-за больничного, направив письмо с просьбой перенести рассмотрение его кандидатуры.

Однако ОСМЭ и ВККС приняли единогласное решение о рассмотрении кандидатуры Кулича сегодня.

«Сегодня ОСМЭ услышал от кандидатов множество манипулятивных объяснений по поводу их сомнительного имущества или поведения, однако ни одно из них не удовлетворило международных экспертов. В отличие от ВККС, которая принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный суд, международные эксперты не согласились признать добропорядочными сомнительных кандидатов на основании сомнительных доказательств», - сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

По ее словам, эксперты показали, как на самом деле должен работать международный стандарт отбора судей: кандидаты, которые не могут доказать происхождение имущества или другие действия, выбывают из конкурса.

Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 21 января, 22 января, 23 января, 24 января и 28 января. Начало всех заседаний в 9.30 по адресу г. Киев, ул. Механизаторов, 9.

Под вопросом остается еще 41 кандидат на должности судей Антикорсуда. В целом успешно экзамены сдали 113 кандидатов.

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

6 ноября ВККС определила состав Общественного совета международных экспертов, участвующих в отборе судей в Антикоррупционный суд.

9 января общественные организации «Центр противодействия коррупции», «Фонд DEJURE», «Автомайдан» и «Трансперенси Интернешнл Украина» заявили, что 55 из 113 кандидатов, которые ранее успешно сдали экзамены в ВАСУ, недостойны работать в нем.