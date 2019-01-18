Глава МИД Германии заявил о недопустимости повторения «Азовского кризиса»

Германия выступает за введение международного мониторинга в районе Керченского пролива.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас заявил о недопустимости повторения «Азовского кризиса», произошедшего в конце ноября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас сообщил во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве.

«Поэтому мы сегодня утром в Москве говорили о мерах по повышению прозрачности, о мониторинге, чтобы международное сообщество могло присоединиться, чтобы оно увидело, и мы нашли решение по прохождению через Керченский пролив, и это было в длительной основе», - отметил немецкий министр.

Читайте такжеПроход через Керченский пролив уже открыт - глава МИД Германии

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Сегодня, 18 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о согласии президента РФ Владимира Путина допустить немецких и французских специалистов в район Керченского пролива.

По его словам, Маас передал ему предложение, «которое «упаковывает» эту простую поездку в какой-то документ, который должен быть согласован с Украиной».