В ЕС обсудят новые санкции против России из-за акт агрессии в районе Керченского пролива

По словам министра, Украина работает над ограничением доступа к портам ЕС для российских судов, приписанных к азовским и черноморским портам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что главы МИД стран Европейского Союза в феврале-марте обсудят введение новых санкций в отношении России за агрессию в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

Он отметил, что сейчас Украина обсуждает с Евросоюзом то, что «может повлиять на Россию» в связи с актом агрессии в районе Керченского пролива.

«Здесь есть два подхода: один подход - это персональные санкции в отношении тех, кто все это организовал и кто отдавал команды, но здесь ЕС прав, что всё военное руководство России и так под санкциями, то есть кого мы здесь будем добавлять? Или (второй подход - УНИАН) мы будем также работать по логике ограничения доступа (в порты ЕС - УИНАН) для российских судов, приписанных к азовским и черноморским портам».

Он отметил, что есть несколько других идей, «о которых я сознательно не буду говорить, их будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в феврале и марте. Могут быть очень важные решения».

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 и до 26 апреля 20 морякам, 16 января - еще четырем до 24 апреля.