Суд в Москве продлил арест всем пленным украинским морякам

Срок содержания моряков под стражей продлен до 24 апреля.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 пленным украинским морякам.

Об этом сообщает УНИАН. На сегодняшнем заседании продлили сроки ареста еще четверым украинским военнопленным морякам.

Арест продлен Владимиру Лисовому, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу и Владиславу Костишину до 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 15 января Лефортовский суд Москвы продлил сроки ареста до 24 апреля 20 украинским военнопленным морякам.

Защита намерена подать апелляцию на продление ареста всех пленных военных.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».