Суд в Москве продлил арест ещё для 8 украинских военнопленных моряков

В отношении четверых военнопленных судебное заседание ещё продолжается.

Лефортовский районный суд Москвы до 24 апреля продлил сроки арестов ещё 8 украинских военнопленных моряков.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

По его словам, суд продлил срок содержания под стражей до 24 апреля 2019 года уже в отношении 20 моряков: Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Романа Мокряка, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченк, Владимира Терещенко, Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Юрия Безъязычного, Сергея Чулибы, Андрея Эйдера, Олега Мельничука, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

"В отношении военнопленных Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина суд ещё продолжается", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении сроков ареста моряков в закрытом режиме.