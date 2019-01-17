Вятрович заявил о необходимости ознакомиться с текстом решения Польши об "украинских националистах"

В то же время глава УИНП положительно оценивает факт, что Конституционный суд Польши признал неконституционными положения относительно «украинских националистов» в законе об Институте нацпамяти.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что необходимо детально ознакомиться с текстом решения Конституционного суда Польши на предмет того, не осталось ли в нем положений, которые могут быть помехой налаживанию нормального исторического диалога между Украиной и Польшей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. "Положительно отношусь к тому, что вышло такое решение Конституционного суда. То есть, это можно расценивать как определенный шаг навстречу Украине, потому что это было одно из требований и украинского академического мира, и украинской власти", - отметил Вятрович.

"Но очевидно, что надо ознакомиться непосредственно и конкретно с именно решением Конституционного суда для того, чтобы понять, действительно ли не осталось в этой редакции закона каких-либо положений, которые могут быть помехой налаживанию нормального диалога между Украиной и Польшей в вопросе истории", - отметил глава УИНП.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил сегодня, 17 января, что Конституционный суд Польши признал неконституционными положения поправки в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся «украинских националистов».

В частности, по словам главы государства, Конституционный суд Польши признал неконституционными термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» в законе об Институте нацпамяти.

Справка УНИАН. В январе 2018 года польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности был введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом была введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивал, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

27 июня польский Сейм принял изменения в закон об Институте нацпамяти, которыми отменил положения об уголовной ответственности за приписывание полякам или государству ответственности за преступления нацистской Германии.