Некоторые политики манипулируют историческим прошлым в отношениях Украины и Польши – посол

Украинский посол в Польше Андрей Дещица признал, что вопросы исторического прошлого вызывают резонанс в обществе.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что некоторые политики манипулируют историческим прошлым в польско-украинских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

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Он сказал, что вопросы исторического прошлого вызывают резонанс в обществе.

"Здесь есть разногласия и между украинскими и польскими историками, и украинскими и польскими политиками", - отметил Дещица.

Он считает, что разногласия между историками должны были происходить в академической области, в дискуссиях экспертов и не выноситься на уровень средств массовой информации до тех пор, пока не будут установлены и доказаны факты.

"То же касается политиков. Подход должен быть такой, что есть определенные исторические факты и исторические исследования, и политики их используют, а не политики произносят какие-то заявления, а потом ищут подтверждение среди историков, экспертов или пытаются манипулировать над историческим прошлым", - сказал Дещица.

Он отметил, что исторические недоразумения вызывают определенные "трения" и в обществе, и в политике.

В то же время, посол считает, что в двусторонних отношениях должен доминировать подход "Без независимой Польши не будет независимой Украины, а без независимой Украины не будет независимой Польши".

"В том числе и в историческом дискурсе", - сказал Дещица.

Он считает, что также должен доминировать подход "Прощаем и просим прощения", если речь идет о прошлом и жертвах, понесенных с обеих сторон.

Ранее в Польше началось уголовное производство против одного из лидеров украинской общины, известного историка Григория Куприяновича, на которого подали судебный иск за якобы пренебрежительные заявления в отношении польского народа на памятных мероприятиях украинской общины в Сагрине 8 июля.

В Сагрине 8 июля открывали памятник местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой

В прокуратуру относительно слов Куприяновича обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнил события в Сагрине в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году и, как сказал Чарнек, «сравнял 130 тысяч жертв (поляков) геноцида (вроде совершенного украинскими националистами - ред.) с несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрине 10 марта 1944 года», что «может быть преступлением».

На взгляд польского воеводы, Куприянович своими высказываниями мог пренебречь польский народ.