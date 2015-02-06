Генпрокуратура РФ признала украинское гражданство Сенцова, но отказалась его учитывать

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По его словам, ранее защита режиссера направила жалобу в российскую Генпрокуратуру по факту того, что следственные органы ФСБ России предоставляли в суд справку о том, что Федеральная миграционная служба признала Сенцова гражданином России.

Как отметил Динзе, на основании этой справки, в России устанавливали его личность и гражданство.

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Он пояснил, что в Генпрокуратуре признают двойное гражданство режиссера, но по правовым основаниям и в рамках дела они его представляют гражданином России, без учета украинского гражданства.

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Адвокат отметил, что защита будет и в последующем настаивать на украинском гражданстве Сенцова и на отсутствии юридических фактов говорить о гражданстве России.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ в аннексированном Крыму, а затем переправлен в СИЗО Москвы. Его обвиняют в подготовке терактов. 26 декабря Лефортовский суд Москвы продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания под стражей Сенцова.