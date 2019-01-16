Эксперт объяснил, почему Россия боится Женевской конвенции в "суде" над моряками

Если бы российский суд принимал во внимание Женевскую конвенцию, то украинские моряки вообще не привлекались бы к ответственности, отметил эксперт.

Россия никогда не пойдет на применение Женевской конвенции в "суде" над пленными украинскими моряками. Это означало бы признание войны против Украины.

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Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель». Он добавил, что кроме того, конвенция создала бы для России чисто экономические и логистические неудобства.

"Ведь военнопленных нельзя держать в тюрьме. Должны быть созданы специальные лагеря со специальными условиями для их содержания... Хотя, если бы российский суд принимал во внимание Женевскую конвенцию, то украинские моряки вообще не привлекались бы к ответственности. Ведь они не совершили ни одного военного преступления или преступления против человечности", – пояснил Мусиенко.

Но вот с выдачей военнопленных, если строго придерживаться Женевской конвенции, могут возникнуть определенные проблемы, добавил он. Ведь конвенция определяет, что по договоренности между сторонами, в данном случае Украиной и Россией, пленные могут быть переданы третьей стороне.

"То есть, любому государству, которое берет на себя ответственность принять этих людей. Но после этого нет четко выписанной процедуры, как и при каких условиях они с этой третьей страны передаются Украине", – подвел итог эксперт.