Украинские моряки на "суде" в Москве назвали себя военнопленными и отказались давать показания

Сегодня Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении срока ареста моряков в закрытом режиме.

Украинские военнопленные моряки во время так называемого «суда» в Москве отказались давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию и настаивая на своем статусе военнопленных.

Как сообщает «Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод» со ссылкой на журналистов, моряки говорили по-русски и назвали лишь свои имена и данные, на другие вопросы они не отвечали.

Во время того, как из зала суда выводили на обед некоторых моряков, часть присутствующих хлопали и кричали «Слава Украине!».

Журналисты, бывшие на процессе в зале 28, сообщают, что моряки говорили по-русски, называли ФИО, свои данные, но на другие вопросы не отвечали, ссылаясь на Женевскую конвенцию и настаивая на своем статусе военнопленных — ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.

Из 39 зала судьи Галимовой моряков выводят на обед. Часть публики кричит "Слава Украине" и хлопает. — ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении срока ареста моряков в закрытом режиме.