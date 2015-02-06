Рада учтет рекомендации Венецианской комиссии в вопросе снятия неприкосновенности - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире 5-го канала.

”Если сейчас будут выводы Конституционного суда, а они будут, и будут рекомендации Венецианской комиссии, как сделать это лучше, мы, конечно, учтем европейский опыт. У нас есть время для того, чтобы это учесть. Поскольку на этой сессии мы должны принять окончательный текст, а, например, в сентябре, уже на второй сессии, утвердить его окончательно. У нас времени сегодня достаточно, чтобы выработать максимально качественно это ”, - сказал спикер.

Он отметил, что некоторые депутаты выражают беспокойство по этому законопроекта. Однако, по его мнению, этот законопроект является хорошим стимулом, в частности, для того, чтобы создать хорошую судебную систему. ”Чтобы создать судебную систему не так, как ты депутат неприкосновенен, а так, как ты - будущий клиент, которого можно обвинить, у которого может быть что угодно, что требует рассмотрения в судах”, - отметил Гройсман.

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Спикер также отметил, что верит в то, что ”найдется и 300 голосов, которые будут проголосованы за эти изменения”.

”Если мы и должны делать некий иммунитет, он должен быть сугубо за политическую деятельность и чисто европейский”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада Украины поддержала постановление о направлении в Конституционный Суд Украины президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) (№1776).