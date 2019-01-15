Парубий намерен инициировать рассмотрение законопроекта о языке в феврале

В октябре прошлого года Рада приняла проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в первом чтении.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий будет инициировать рассмотрение законопроекта о языке в феврале.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Так, на заседании первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский отметил необходимость рассмотреть законопроект о внесении изменений в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины "Об образовании" относительно увеличения переходного периода имплементации статьи 7 (Язык образования) (№9287).

На это Парубий отметил, что соответствующий законопроект не был включен в повестку дня.

"Мы можем еще раз это поставить, но я знаю позицию многих фракций, и много фракций исходят из того, что эта поправка имеет наибольший шанс пройти, если она будет в теле закона о языке", - отметил спикер.

Говоря о самом законопроекте о языке, председатель ВР сказал: "Я думаю, что его безотлагательно я буду инициировать в феврале поставить на рассмотрение. 2,5 тысячи поправок, сегодня выйти на его рассмотрение было бы безответственно, мы могли бы не успеть за неделю".

Таким образом, по мнению Парубия, объединение этих двух вопросов могло бы дать возможность найти компромисс.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года ВР приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или оскорбление государственного языка.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины "Об образовании" относительно увеличения переходного периода имплементации статьи 7 (Язык образования) (№9287).